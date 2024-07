Attività manutentiva, Ferrotramviaria sopprime treni da e per Corato il 17 e 18 luglio

Ferrotramviaria spa ha comunicato nelle scorse ore che, per attività manutentive straordinarie all'infrastruttura ferroviaria, saranno adottati i provvedimenti di circolazione di seguito specificati:ET 91416 in partenza da Bari Centrale alle ore 19:34 e diretto a Ruvo di Puglia - soppresso completamente;ET 91140 in partenza da Bari Centrale alle ore 22:01 e diretto a Cecilia (Q. San Paolo) – soppresso completamente;ET 91345 in partenza da Andria Sud alle ore 22:02 e diretto a Bari Centrale – soppresso parzialmente sulla tratta RUVO-BARI CENTRALE;ET 91347 in partenza da Andria Sud alle ore 22:32 e diretto a Bari Centrale – soppresso parzialmente sulla tratta RUVO-BARI CENTRALE;ET 91418 in partenza da Bari Centrale alle ore 22:40 e diretto a Ruvo di Puglia - soppresso completamente;ET 91043 in partenza da Andria Sud alle ore 22:42 e diretto a Bari Centrale – soppresso parzialmente sulla tratta RUVO-BARI CENTRALE;ET 91142 in partenza da Bari Centrale alle ore 22:45 e diretto a Cecilia (Q. San Paolo) – soppresso completamente;ET 91420 in partenza da Bari Centrale alle ore 22:50 e diretto a Ruvo di Puglia - soppresso completamente;ET 91143 in partenza da Cecilia (Q. San Paolo) alle ore 22:54 e diretto a Bari Centrale – soppresso completamente;ET 91145 in partenza da Cecilia (Q. San Paolo) alle ore 23:21 e diretto a Bari Centrale – soppresso completamente;Tutte le corse soppresse saranno sostituite con adeguato servizio automobilistico sostitutivo.Poiché nella giornata del 18 luglio 2024 è stato indetto dalle Segreterie Nazionali Sindacali uno sciopero di 4 ore dalle ore 19:30 alle ore 23:30, la sostituzione con bus delle corse soppresse per manutenzione straordinaria all'infrastruttura ferroviaria, dipenderà dalla adesione del personale allo sciopero stesso. Si rammenta altresì che, i tempi di percorrenza del servizio automobilistico sostitutivo sono, per ragioni legate ad eventuali contingenze (percorsi e traffico stradale), evidentemente diversi e maggiori rispetto a quelli ferroviari.