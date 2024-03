Ferrotramviaria, così non va: Sabato Santo di ritardi e soppressioni

Ferrotramviaria, odissea senza fine. Sabato Santo di passione per centinaia di pendolari che, anche in un giorno festivo devono fare i conti con soppressioni e ritardi biblici sulla tratta Barletta - Bari.Il treno in partenza da Corato, direzione Barletta, delle 8:05, è partito con 40' di ritardo. I convogli delle 8:26, 8:31 e 8:41, sono partiti alla volta di Bari rispettivamente con 27', 21' e 10' di ritardo, mentre il treno delle 8:48 del capoluogo pugliese è stato soppresso.Ancora problemi dunque per la Ferrotramviaria SPA, con la situazione che sembra peggiorare settimana dopo settimana.