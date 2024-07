Il personale di Ferrotramviaria aderisce allo sciopero del 18 luglio

Ferrotramviaria informa i viaggiatori che, in data 18 luglio 2024, le Segreterie Nazionali FILT CGIL, FIT-CISL, UIL TRASPORTI, FAISA CISAL E UGL FNA hanno proclamato una azione di sciopero di 4 ore, con le seguenti modalità di attuazione:- Addetti di esercizio (autobus e ferrovie concesse): 4 ore dalle ore 19:30 alle ore 23:30 nel rispetto delle fasce di garanzia e modalità aziendali;- Personale connesso e funzionale al servizio di mobilità delle persone (attività accessorie e di manutenzione, etc. etc.): ultime 2 ore di servizio del giorno, nel rispetto degli accordi aziendali;- Restante personale non direttamente connesso alla mobilità delle persone: ultime 2 ore di servizio nel rispetto degli accordi aziendali.Pertanto, la programmazione delle corse potrebbe subire cancellazioni e/o variazioni.L'astensione dal lavoro avverrà nel rispetto delle prescritte fasce di garanzia e durante l'astensione saranno garantite le prestazioni dei servizi minimi indispensabili cosi come previste dalle leggi, dai regolamenti e dagli accordi vigenti.Lo sciopero in oggetto è stato proclamato per i seguenti motivi:- Posizioni inaccettabili da parte delle Associazioni Datoriali riguardo alle istanze promosse dalle lavoratrici e dai lavoratori del settore circa il crescente deterioramento delle condizioni lavorative e retributive;- Strutturali carenze negli organici aziendali;- Episodi di aggressione fisiche e verbali, sempre più diffusi ai danni degli operatori front line;- Cronica difficoltà nel reperire nuovi conducenti e altre figure specializzate;- Rischio riduzione dei servizi;- Tematica inerente alla sopravvivenza e gli interessi complessivi del settore.In allegato le corse garantite da Bari a Corato e da Corato a Bari.