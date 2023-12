Ferrotramviaria, gravi disagi per i pendolari verso Bari

Lunedì nero per tutti i pendolari della Ferrotramviaria. I tanti studenti e lavoratori che questa mattina si sono recati in stazione infatti, hanno trovato una brutta sorpresa: almeno tre treni (quelli delle 7:36, 7:44 e 7:50 da Corato) sono stati soppressi, causando enormi disagi.Problemi anche per i viaggiatori che avevano come meta Andria o Barletta: i treni della Ferrotramviaria in viaggio verso il nord della tratta infatti, hanno una media di 20' di ritardo per convoglio.Nonostante i prezzi dei biglietti siano in continuo aumento, i disagi sono rimasti diffusi, così come sempre più diffuso, è il malumore tra i viaggiatori.