Ferrovia Bari-Nord e disagi al centro di un incontro. Presente anche De Benedittis

Un incontro per discutere di trasporto pubblico e della linea ferroviaria della Bari-Nord, interessata da lavori di ammodernamento dell'infrastruttura, e ponendo l'attenzione sulle problematiche ricadenti sui pendolari.Lunedì 1 marzo, anche il sindaco di Corato Corrado De Benedittis ha partecipato alla riunione sulla situazione dei trasporti pubblici in Puglia nel nord barese, con l'assessore regionale ai trasporti Anna Maurodinoia, la consigliera regionale Grazia Di Bari (M5S) e la senatrice Angela Bruna Piarulli.Come riportato dalla Di Bari, con particolare riferimento alla tratta Ferrotramviaria fra Andria, Corato e Ruvo, è stato fatto il punto sul completamento dei lavori sulla tratta e sui disagi patiti ogni giorno dai viaggiatori.Il sindaco De Benedittis ha chiesto attenzione ai ponti di Corato e Ruvo per la manutenzione straordinaria e i lavori di rifacimento, che sono sempre più urgenti.«È stata l'occasione - aggiunge la consigliera Di Bari - anche per parlare delle tratte turistiche del territorio della BAT, comprese quelle oggetto di atti di Consiglio nella scorsa consiliatura».