Dal 3 aprile riapre la tratta Andria-Corato, con la nuova fermata Corato Sud Ospedale

C'è grande attesa per la data del 3 aprile 2023, un giorno importante per la mobilità ferroviaria del territorio poiché i treni torneranno finalmente a circolare nella tratta di Ferrotramviaria, riprendendo a correre anche dove – quasi 7 anni fa – si consumò ilcon lo scontro frontale tra i due convogli sul binario unico. Era il: da allora, tra vicissitudini processuali e riammodernamento della tratta ferroviaria, molte cose sono cambiate.Il primo evidente cambiamento avverrà proprio il 3 aprile prossimo, con l'ultimazione dell'attesoovvero lo spegnimento dell'attuale sistema di controllo sulla linea ferroviaria di Ferrotramviaria e la riaccensione dei sistemi con il ripristino della percorrenza dei treni sulla tratta ferroviaria Ruvo – Corato – Andria. Sarà anche il primo giorno di funzionamento per la nuova stazione Andria Sud, che diventerà capolinea dei treni da e verso Bari, e dellaLa moderna infrastruttura era già stata ultimata ben quattro anni, ma non era mai stata aperta al pubblico. Adesso mancano solo pochi giorni per la sua entrata in funzione.In vista della conclusione delle procedure tecniche, il cronoprogramma prevede per la giornata di oggi 25 marzo e domenica 26 marzo, e successivamente nella giornata di lunedì 27 marzo sarà ripresa la circolazione ferroviaria sulla tratta da Bari a Ruvo. L'ultimo step avverrà lunedì 3 aprile, con l'avvio della circolazione ferroviaria anche sulla tratta Ruvo – Corato – Andria Sud.Resterà da risolvere il nodo del trasporto degli utenti in territorio di Andria da Largo Ceruti, che continuerà a essere il capolinea per i bus, nonché ladelle corse ferroviarie alla luce anche delle coincidenze da stabilire con la città di Barletta, che al momento rimane tagliata fuori dal ripristino della circolazione ferroviaria. Resteranno infatti disponibiliDirettamente nella giornata del 3 aprile, a compimento dello switch-off, verranno diramati i nuovi orari aggiornati, in modo da riorganizzare anche le coincidenze tra bus e treni.I lavori nel frattempo proseguono per quanto riguardae il successivo ripristino delle interconnessionidove al momento sono in corso i lavori di realizzazione del sPer ristabilire l'intera percorrenza su binari, i tempi pronosticati prevedono il ripristino del collegamento per Andria centro e Andria nord per il 2024-2025 e infine quello per Barletta entro il 2026.