Festa della Madonna di Lourdes alla Parrocchia Sacra Famiglia

La festa della Madonna di Lourdes viene a metterci in cammino, con semplicità e coraggio. Viviamola come un cammino, una ricerca: di Dio e della sua Parola; nella preghiera e nell'amicizia; verso chi è debole, chi è solo, chi vive in povertà. Proprio camminando e cercando, percorrendo insieme la strada, incontreremo una volta di più la bellezza di scoprirci comunità, sotto lo sguardo materno di Maria.Il programma delle celebrazioni prevede oggi alle :10.30 | Celebrazione Eucaristica presieduta da Don Peppino LOBASCIO.12.00 | Preghiera dell'Angelus presso piazza S. Bernardetta17:30 | Preghiera del Rosario18.00 | Celebrazione Eucaristica19.00 | Processione in preghiera, con l'immagine della Madonna, con il seguente percorso: via dei Mille. Via Salvini, Largo Redi, Via Telesio, Via Don Minzoni, Viale IV Novembre, Viale Vittorio Veneto, via Lodi, Via Umberto I. Via Sant'Elia, Viale Vittorio Veneto, Via Castel del Monte, Via Cincinnato, Via Sant'Ella, Via Tuscolana, Piazza Santa Bernardette. Conclusione del percorso e benedizione finale. Si invitano i fedeli ad accogliere il passaggio della processione illuminando e decorando i balconi e soprattutto unendosi in preghiera