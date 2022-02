Festa della Madonna di Lourdes, questa sera S. Messa con Mons. D'Ascenzo

Si conclude oggi, con la solenne celebrazione presieduta dall'Arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo, il Triduo di preparazione alla festa della Madonna di Lourdes che si celebra domani 11 febbraio. La Parrocchia Sacra Famiglia, insieme all'Associazione S. Bernadette, sono in festa per le celebrazioni in onore della Vergine Maria e questa sera alle 19.00, dopo la recita del Rosario, accoglieranno Mons. D'Ascenzo per la solenne celebrazione eucaristica.In merito alla festa, molte sono le segnalazioni giunte alla Parrocchia Sacra Famiglia in merito a presunti parrocchiani che chiedono offerte in città per l'organizzazione delle celebrazioni. "Precisiamo che né la parrocchia, né l'associazione di Santa Bernadette, hanno autorizzato alcuno a raccogliere offerte "porta a porta". - precisano dalla Sacra Famiglia - Chi vuol contribuire alla realizzazione della festa e delle finalità ad essa collegate può farlo consegnando il proprio contributo solo presso la sede parrocchiale".Il cuore è il luogo presso il quale nascono le cose più belle della nostra vita: è il luogo dell'amore, delle scelte, della fede. Nel cuore però, si nascondono anche le nostre prove, le fatiche e le delusioni; è il posto in possiamo sentirci soli. C'è una sofferenza del cuore che non si vede, eppure incide sui nostri commini: talvolta si riflette nello sguardo o cerca espressione in qualche parola, in modo furtivo; altre volte ci fa sentire sconfitti, ci toglie la speranza. Quest'anno, in occasione della festa della Madonna di Lourdes, vogliamo porre al centro dell'attenzione e della preghiera questa sofferenza del cuore e Invocare l'aiuto di Maria, Madre della consolazione. Maria, donna vera, conosce bene cosa significhi gioire e cosa significhi attraversare il dolore, e tutto questo senza smarrire la Fiducia in Dio. Affidiamo a lei, allora, le sofferenze dell'animo, quelle che tonti giovani e tante famiglie portano nel cuore, soprattutto in questo tempo di pandemia tempo di relazioni fragili, di instabilità, di un futuro che sembra restare lontano. Maria, la nostra Signora di Lourdes, ci insegni a dissetarci dello speranza che viene da Dio; sentiamoci chiamati, insieme a lei, a servire con generosità e creatività i fratelli e le sorelle che sono nella prova, affinché possano i loro volti tornare a illuminarsi di una limpida gioia.I festeggiamenti proseguiranno nella giornata di domani:Ore 11.00 - S. Messa presieduta da Don Gino De PalmaOre 17.00 - S. Messa presieduta da Don Nicola SalveminiOre 18.30 - S. RosarioOre 19.30 - S. Messa presieduta da Don Vincenzo De Ceglie Vicario Episcopale per la Pastorale