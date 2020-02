La Sacra Famiglia in festa per la Madonna di Lourdes

Si conclude oggi, con la solennità della festa in onore della Madonna di Lourdes, la settimana di preparazione che ha interessato la Parrocchia Sacra Famiglia e l'associazione Santa Bernadette.Partirà alle 17.45, con raduno dei fedeli in piazza S. Bernadette e la celebrazione con la Statio iniziale, la processione verso la chiesa parrocchiale per la Celebrazione eucaristica che sarà presieduta da Don Alessandro Mayer, Delegato Regionale per le Caritas di Puglia. Dopo la Messa, la processione si snoderà per le vie della parrocchia Sacra Famiglia.Alla partecipazione alle celebrazioni di questa giornata, a carattere giubilare, è legato il dono dell'indulgenza plenaria.Sara disponibile anche una navetta per il trasporto di anziani e disabili residenti nel territorio parrocchiale.Dato l'anno giubilare, in concomitanza con il 75esimo anniversario dell'istituzione della Parrocchia, la Sacra Famiglia mette al centro della vita comunitaria la povertà e la solidarietà, devolve di le offerte raccolte per la Festa al sostegno delle iniziative della Caritas.