L’estate luminosa degli adolescenti della Sacra Famiglia. Il programma

il primo riguarda il settore sportivo-relazionale con l'istituzione di attività ludiche e cinematografiche,

il secondo la conoscenza del territorio urbano ed extraurbano attraverso itinerari guidati da esperti nel settore,

il terzo consiste in attività laboratoriali volte alla creazione di manufatti artigianali, ripristino di aiuole, piantumazione di alberi, riqualificazione del territorio adiacente alla Parrocchia, azioni per le quali attendiamo ancora conferme dall'amministrazione.

La Parrocchia Sacra Famiglia da settantacinque anni svolge il proprio servizio di annuncio cristiano, formazione, carità, impegno sociale su un ampio territorio del Comune di Corato. Notevole attenzione è stata sempre riservata al settore dei giovani, con attività di formazione e di impegno: la parrocchia conta diversi gruppi di adolescenti e giovani universitari che, durante l'anno, vivono dei percorsi di catechesi, riflessione, sensibilizzazione e servizio.Somministrando un questionario nelle ultime settimane, si è potuto constatare quanto sia grande negli adolescenti il desiderio di rivedersi e di intraprendere delle attività in comune, tornare a vivere esperienze di collaborazione, fraternità, dialogo dopo il periodo della quarantena. Preso atto, come comunità educante, che l'aggregazione è di fatto già ripresa, non sempre in modo sicuro, al di fuori delle nostre iniziative e degli spazi parrocchiali: questo rappresenta un ulteriore elemento propulsivo per la progettazione di attività di animazione e formazione, che – con la presenza di operatori consapevoli – possano incanalare il normale bisogno di vita comune in forme responsabili e sicure, dal punto di vista sanitario.Durante i momenti più difficili della quarantena in molti hanno espresso l'auspicio che la crisi in corso potesse migliorare in qualche modo le coscienze dei cittadini e le forme della vita sociale. Diversi dati finora raccolti, tuttavia, non descrivono, almeno nel quartiere interessato dalla Parrocchia, una situazione particolarmente felice: il desiderio di dimenticare quanto vissuto, di voltar pagina rispetto alle numerose restrizioni in molti pare essersi spesso tradotto in un atteggiamento di notevole irriverenza nei confronti delle norme e delle strutture della vita comune.La Parrocchia è ben consapevole delle proprie responsabilità e potenzialità in ambito educativo: il gruppo degli educatori, impegnati nella pastorale giovanile, percepisce questo tempo come l'opportunità per innescare un certo riscatto rispetto alle numerose fragilità della vita sociale constatate. Si ha l'idea che questa fase di ripresa possa costituire un'occasione per un lavoro formativo straordinario per rinnovare la coscienza civica e politica dei giovani, a partire dalle piccole cose, dagli stili di vita, dalla comprensione dei luoghi, dei beni, delle forme della vita comune.Da questa premessa nasce il progetto, una costellazione di iniziative che vedrà impegnati i ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18 anni per tutto il mese di agosto.Durante il periodo della quarantena siamo rimasti più volte colpiti dalle immagini delle zone rosse interessate dalla pandemia nella cartina geografica della nostra nazione, più volte abbiamo ascoltato il monito di contenere il contagio: l'effetto che il progetto vuole suscitare è quello di un contagio rovesciato di segno. Nel rispetto delle norme ancora in vigore, vogliamo creare delle zone luminose che possano contagiare positivamente il territorio circostante, far riverberare un fascio di luce di speranza e di propositività.Il progetto prevede tre diversi ambiti di azione:Un'iniziativa che parte dalla conoscenza per giungere ad una consapevolezza e una competenza civica e sociale matura. Per realizzare tutto ciò, la Parrocchia si è avvalsa di importanti collaborazioni con enti e circoli locali: il cinema Alfieri, il circolo di Legambiente di Corato "Angelo Vassallo", esperti di storia, archeologia e beni culturali locali, una guida accreditata del Parco dell'Alta Murgia, l'Istituto comprensivo Tattoli-De Gasperi, l'associazione sportiva dilettantistica Tennistavolo Corato.Come le stelle splendono nel cielo e creano costellazioni raggruppate fra loro, così i vari gruppi, costituiti ciascuno da una decina di adolescenti e un paio di animatori maggiorenni, coopereranno per la finalità comune: riaccendere nella cittadinanza una nuova consapevolezza.Il programma