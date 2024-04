è il titolo dell'itinerario di animazione lungo le strade, ad opera delladi Corato. Il gruppo parrocchiale ha predisposto un'iniziativa volta a promuovere socialità, solidarietà, conoscenza e ascolto spostandosi conper incontrare i fedeli.Il percorso, inaugurato il 9 novembre 2023 in via Siracusa, prevede una successione di incontri svolti di, che terminerà il 6 giugno 2024 in Via Salaria, 5.L'obiettivo è quello di favorire l'incontro e la diffusione della Parola anche nei contesti di povertà o solitudine della nostra città, al fine di coinvolgere anziani, famiglie con situazioni relazionali complesse, persone sole, per donare luce e speranza. È un percorso mirato a incontrare e andare incontro, spostando non solo metaforicamente la Chiesa al di fuori delle mura affinché possa manifestare la sua presenza fisica anche nei contesti in cui la si sente lontana.La comunità parrocchiale Sacra Famiglia, ieri riunita in via Bacone, sotto la guida di, ha voluto celebrare la messa e, in seguito, allestire un banchetto in cui poter dialogare e condividere i pensieri ma soprattutto raccontare sé stessi e confrontarsi con gli altri. Un punto di ritrovo per cittadini smarriti che, pur condividendo lo stesso pezzo di cielo, dimenticano di poter fare affidamento sugliIn questo modo la Parrocchia intende rafforzare, senza vantaggi diretti per la stessa, la rete sociale tra comunità parrocchiale, famiglia e singoli fedeli, affinché il momento della messa diventi un reale luogo di scambio positivo tra fedeli.