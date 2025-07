Festa di colori al Festival il Giullare con Maurizio Scarpa

Il Festival Il Giullare prosegue con una nuova tappa il suo tour itinerante che promuove il teatro contro ogni barriera arrivando a Corato in piazza Sedile per il cartellone estivo Sei la mia città, venerdì 11 luglio.A partire dalle ore 19 e fino alle 20.30 Il giullare dei piccoli proporrà attività per i bambini dai 6 ai 10 anni portandoli in un coloratissimo mondo fatto di polverine colorate da lanciare liberamente per divertirsi in maniera autentica e sicura. Le polveri infatti sono atossiche, anallergiche, lavabili e biodegradabili.Ci si sporca ma ci si diverte, e per chi non voglia sporcarsi più di tanto ci sono a disposizione cuffie e mascherine monouso, basterà recarsi nella "zona colore" per ritirarle insieme alle polverine colorate. Il laboratorio urbano dedicato ai più piccoli sarà un momento di sano divertimento per tutti, in attesa dello spettacolo serale presentato da Marco Colonna che introdurrà dalle 20.45 Maurizio e la pallina rossa, il clown sordo più famoso d'Italia, con un divertente spettacolo per tutta la famiglia, a cui seguirà l'esibizione di Federica Paradiso, interprete cieca di Trani con diversi singoli pubblicati.Continua così il racconto della disabilità in una cornice di consuetudini che tutti conoscono per consentire l'abbattimento di barriere attraverso la cultura, offrendo una visione nuova e inclusiva sulle persone con disabilità.A questo contribuirà il Food Truck La locanda del Giullare che sosterà in piazza Sedile per deliziare il pubblico con street food di qualità preparato dai ragazzi del Giullare che da diversi anni offrono il servizio di ristorazione on the road. Per ogni ulteriore informazione le pagine social del Festival Il Giullare seguiranno ogni aggiornamento.