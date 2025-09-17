Trofeo sportivo
Trofeo sportivo
Eventi

Piazza Sedile a Corato al centro dell'evento "Sport nei Quartieri, Sport per Tutti!"

«Vogliamo creare una Agorà inclusiva, ricordando l'importanza dello sport in un contesto sano e stimolante»

Corato - mercoledì 17 settembre 2025 Comunicato Stampa
Dopo il grande successo dello scorso anno, arriva la seconda edizione dell'evento "Sport nei Quartieri, Sport per Tutti!". Si tratta di una manifestazione sportiva organizzata dall'A.S.D. Baskin Corato, società che nasce dalla volontà di dare spazio a ragazzi con disabilità, i quali giocano a basket assieme ad atleti ed ex atleti professionisti, di tutte le età e/o sesso.

La manifestazione si terrà domenica 28 settembre, dalle ore 9:30 alle ore 13:00, in Piazza Sedile, volutamente in una delle storiche piazze centrali, proprio al fine di creare un collegamento diretto tra sport e comunità cittadina, dando visibilità a questo sport relativamente nuovo ed innovativo ma che si sta già facendo amare ed apprezzare per la sua finalità sociale nel territorio.

"Sport nei Quartieri, Sport per Tutti -2° edizione" sarà un'occasione unica per creare una "Agorà inclusiva", praticare sport all'aperto, creare nuove amicizie e soprattutto divertirsi, ricordando l'importanza dello sport in un contesto sano e stimolante.

La manifestazione è organizzata con il supporto della Pro Loco Quadratum, che darà logisticamente una mano nell'organizzazione, avendo sede proprio lì in piazza; con scuola elementare Fornelli e scuola media Giovanni XXIII, in prossimità della piazza, che aiuteranno a divulgare l'iniziativa e con la S.A.N.B., che parteciperà con ecobox in cui sarà possibile per ogni partecipante scambiare un vecchio libro da riciclare, ricevendone un altro in cambio, promuovendo così la raccolta ecologica e contestualmente diffonderne la cultura.

Ma la manifestazione ha luogo anche grazie al supporto della Regione Puglia (assessorato alla sanità, al benessere animale e allo sport per tutti ed european region of sport 2026), al patrocinio gratuito del Comune di Corato, e dell'A.s.d Basket Corato, da sempre vicini al tema del sociale con il Baskin.

Una bella manifestazione, un modo per dare seguito ad un momento unico e sano nella nostra città, generando inclusione verso chi con questo sport trova un impiego attivo.
  • Baskin
  • piazza sedile
“Ambiente in piazza”: due serate dedicate alla sostenibilità con Legambiente Corato
17 settembre 2025 “Ambiente in piazza”: due serate dedicate alla sostenibilità con Legambiente Corato
La Sala Verde di Palazzo di Città a Corato ospita il concerto di musica jazz "The Crossing "
17 settembre 2025 La Sala Verde di Palazzo di Città a Corato ospita il concerto di musica jazz "The Crossing"
Altri contenuti a tema
A Corato il festival "Il Giullare" con Maurizio Scarpa Vita di Città A Corato il festival "Il Giullare" con Maurizio Scarpa Appuntamento venerdì 11 luglio con uno spettacolo tutto dedicato ai più piccoli
Baskin a Corato, sport e inclusione al PalaLosito Basket Baskin a Corato, sport e inclusione al PalaLosito Torneo di Baskin in due giorni, organizzato dall'Automurgia Baskin Corato
Il baskin come veicolo di inclusione: Automurgia Baskin Corato organizza un torneo sabato e domenica sport Il baskin come veicolo di inclusione: Automurgia Baskin Corato organizza un torneo sabato e domenica Il baskin è la disciplina sportiva che permette a persone con e senza disabilità di giocare insieme
L'Automurgia Baskin Corato è campione di Puglia e Molise Basket L'Automurgia Baskin Corato è campione di Puglia e Molise Vittoria contro la Fortitudo Trani nella finalissima playoff di sabato sera
“Puliamo Corato”, l’iniziativa che ha colorato di verde le strade della città Associazioni “Puliamo Corato”, l’iniziativa che ha colorato di verde le strade della città Attività di pulizia tra sport e socialità, con la partecipazione dei ragazzi e degli istruttori della Basket Corato e di AutoMurgia Baskin Corato
Final Four di Coppa Italia, Bask-In Corato quarta tra gli applausi Altri sport Final Four di Coppa Italia, Bask-In Corato quarta tra gli applausi Due sconfitte, contro Oleggio e Portogruaro, non hanno cancellato la gioia di un'esperienza indimenticabile per gli atleti neroverdi
Bask-In Corato, che impresa: vinto il Trofeo delle Regioni! Altri sport Bask-In Corato, che impresa: vinto il Trofeo delle Regioni! I neroverdi battono Fregene e Campobasso e staccano il pass per le finali nazionali di Coppa Italia
Bask-In Corato, domani al via il prestigioso Trofeo delle Regioni Altri sport Bask-In Corato, domani al via il prestigioso Trofeo delle Regioni Una vittoria nel concentramento consentirebbe ai neroverdi di accedere alle finali nazionali di Coppa Italia
Maiora ottiene la certificazione per la parità di genere
16 settembre 2025 Maiora ottiene la certificazione per la parità di genere
Viva Network lancia il numero WhatsApp per le segnalazioni dei lettori
16 settembre 2025 Viva Network lancia il numero WhatsApp per le segnalazioni dei lettori
Maldarizzi Automotive e Dongfeng Italia: alla Fiera del Levante il debutto nazionale della nuova gamma di veicoli commerciali
16 settembre 2025 Maldarizzi Automotive e Dongfeng Italia: alla Fiera del Levante il debutto nazionale della nuova gamma di veicoli commerciali
Controlli ad “Alto impatto” a Corato: rafforzata l’attività della Polizia di Stato
15 settembre 2025 Controlli ad “Alto impatto” a Corato: rafforzata l’attività della Polizia di Stato
Molfetta-Corato 1-1, il commento di Mastroviti: «Meritavamo qualcosa in più»
15 settembre 2025 Molfetta-Corato 1-1, il commento di Mastroviti: «Meritavamo qualcosa in più»
Si ribaltano con l'auto rubata a Corato, ladri in fuga in via Gravina
15 settembre 2025 Si ribaltano con l'auto rubata a Corato, ladri in fuga in via Gravina
Il Festival Beer approda a Giovinazzo
15 settembre 2025 Il Festival Beer approda a Giovinazzo
"Tuttanaltrastoria ": nasce la prima social community del basket pugliese
15 settembre 2025 "Tuttanaltrastoria": nasce la prima social community del basket pugliese
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.