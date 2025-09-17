Piazza Sedile a Corato al centro dell'evento "Sport nei Quartieri, Sport per Tutti!"

Dopo il grande successo dello scorso anno, arriva la seconda edizione dell'evento. Si tratta di una manifestazione sportiva organizzata dall'A.S.D. Baskin Corato, società che nasce dalla volontà di dare spazio a ragazzi con disabilità, i quali giocano a basket assieme ad atleti ed ex atleti professionisti, di tutte le età e/o sesso.La manifestazione si terrà, dalle ore 9:30 alle ore 13:00, in Piazza Sedile, volutamente in una delle storiche piazze centrali, proprio al fine di creare un collegamento diretto tra sport e comunità cittadina, dando visibilità a questo sport relativamente nuovo ed innovativo ma che si sta già facendo amare ed apprezzare per la sua finalità sociale nel territorio."Sport nei Quartieri, Sport per Tutti -2° edizione" sarà un'occasione unica per creare una "Agorà inclusiva", praticare sport all'aperto, creare nuove amicizie e soprattutto divertirsi, ricordando l'importanza dello sport in un contesto sano e stimolante.La manifestazione è organizzata con il supporto della Pro Loco Quadratum, che darà logisticamente una mano nell'organizzazione, avendo sede proprio lì in piazza; con scuola elementare Fornelli e scuola media Giovanni XXIII, in prossimità della piazza, che aiuteranno a divulgare l'iniziativa e con la S.A.N.B., che parteciperà con ecobox in cui sarà possibile per ogni partecipante scambiare un vecchio libro da riciclare, ricevendone un altro in cambio, promuovendo così la raccolta ecologica e contestualmente diffonderne la cultura.Ma la manifestazione ha luogo anche grazie al supporto della Regione Puglia (assessorato alla sanità, al benessere animale e allo sport per tutti ed european region of sport 2026), al patrocinio gratuito del Comune di Corato, e dell'A.s.d Basket Corato, da sempre vicini al tema del sociale con il Baskin.Una bella manifestazione, un modo per dare seguito ad un momento unico e sano nella nostra città, generando inclusione verso chi con questo sport trova un impiego attivo.