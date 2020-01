Filippo Silvestri a Corato parla di semiotica dello spazio dell'arte

Mercoledì 29 gennaio alle ore 19.30 il Corato Open Space ospita il Prof. Filippo Silvestri, docente di Filosofia del linguaggio e Semiotica dei media presso l'Università di Bari.Il professore terrà una lezione sulla semiotica dello spazio in relazione allo spazio dell'arte.L'incontro si articolerà in più parti e, dopo un'introduzione alle basi teoriche della semiotica, sarà proposto un dialogo tra il docente e i curatori della mostra Contemporaney Artec, RobertoD'introno, Alessandro Vangi e Domenico D'Introno.Il dialogo a più parti, mediato da Giulia Saragaglia, si aprirà poi alle riflessioni e agli interventi del pubblico.L'incontro costituisce il secondo appuntamento del ciclo di conferenze "Space", una serie di incontri culturali di alto livello organizzati dal Corato Open Space e offerti gratuitamente a tutti.L'incontro si terrà presso la sede del laboratorio urbano in viale Ettore Fieramosca 169