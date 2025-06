Un tempio azteco nel cuore della movida pugliese: l’ultima scenografia firmata Marcone

La scena notturna pugliese si fa sempre più spettacolare grazie alle sorprendentie il suo team creativo. Dopo l'impatto visivo della statua al party "SACRO" tra Molfetta e Giovinazzo, l'ultima magia si è materializzata lo scorso weekend, 14 e 15 giugno, all'Protagonista della serata: un, completamente realizzato in polistirolo (EPS) effetto roccia e legno, davanti al quale centinaia di persone hanno danzato in un'atmosfera dal fascino selvaggio e tribale. Una struttura d'impatto, pensata per trasformare l'ambiente in un'esperienza«Abbiamo curato ogni fase del progetto, dalla progettazione alla realizzazione fino al montaggio finale - spiega Domenico Marcone, fondatore e direttore artistico. - Anche i dettagli tecnici, come supporti e sistemi di ancoraggio, sono stati ottimizzati per garantire sicurezza e rapidità d'installazione»Il palco è stato completamente rinnovato: colonne effetto pietra alte tre metri delimitano la scena, sormontate da un frontone decorato con inserti in legno e roccia. Al centro, un imponente volto etnico scolpito in alto rilievo, vero simbolo della serata, ha lasciato tutti a bocca aperta.Questa scenografia rappresenta un perfetto esempio di come l'estetica e la funzionalità possano fondersi per creare esperienze indimenticabili. Marcone si conferma così un punto di riferimento per chi desidera valorizzare eventi e location – pubbliche o private – con soluzioni scenografiche originali, solide e d'impatto.Per maggiori informazioni sui prossimi progetti è possibile consultare la pagina Instagram "" e Facebook "