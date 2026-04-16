Mostra fotografica a Corato
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Eventi

“Murgia Stellata”: il cielo dell’Alta Murgia in una mostra fotografica a Corato

Domani venerdì 17 aprile l'inaugurazione

Corato - giovedì 16 aprile 2026 13.05 Comunicato Stampa
Dal 17 aprile al 17 maggio il Museo della Città e del Territorio di Corato ospita "Murgia Stellata", mostra di fotografia astronomica a cura di Osservatorio Astronomico Andromeda APS, dedicata alla bellezza e al valore del cielo notturno del territorio murgiano. L'inaugurazione si terrà venerdì 17 aprile alle ore 19:00.

Durante l'apertura, gli autori accompagneranno i visitatori in una visita guidata alle opere, raccontando tecniche, strumenti e storie dietro gli scatti. L'ingresso è gratuito.

Attraverso una selezione di immagini realizzate nel territorio del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, la mostra propone un viaggio tra pianeti, nebulose, galassie e suggestivi paesaggi notturni pugliesi. Le fotografie raccontano ciò che è realmente osservabile dai nostri cieli, valorizzando un patrimonio naturale spesso sottovalutato ma di straordinaria importanza scientifica, culturale e paesaggistica.

Murgia Stellata nasce con l'obiettivo di promuovere la conoscenza del cielo notturno e sensibilizzare il pubblico sul tema dell'inquinamento luminoso, fenomeno che minaccia la visibilità delle stelle e gli equilibri dell'ambiente naturale. Successivamente all'inaugurazione, il percorso espositivo sarà arricchito da visite guidate e momenti di approfondimento didattico rivolti a cittadini, scuole e appassionati.

Le immagini esposte testimoniano l'impegno, la competenza tecnica e la passione degli astrofili dell'associazione, capaci di catturare dettagli invisibili a occhio nudo attraverso strumentazioni avanzate e tecniche di ripresa complesse. L'iniziativa si inserisce nelle celebrazioni per i 15 anni di attività di Osservatorio Astronomico Andromeda APS, associazione attiva in tutto il territorio del nord barese, nata a Corato nel 2011 e attiva nella divulgazione della cultura astronomica attraverso osservazioni pubbliche, escursioni notturne, laboratori didattici, seminari e attività sul territorio.

Da oltre quindici anni, l'associazione promuove la diffusione della conoscenza scientifica, la tutela del cielo notturno anche in relazione agli obiettivi dell'Agenda 2030 e la partecipazione attiva della comunità, con l'obiettivo di rendere l'astronomia accessibile a tutti e valorizzare il patrimonio culturale e naturale locale.
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