“Sangita”: la nuova opera d’arte che illumina Bisceglie

Nel cuore pulsante della movida pugliese, precisamente a Bisceglie, prende vita una nuova installazione che è già diventata simbolo di stile e identità: "Sangita", la più recente creazione realizzata da Marcone Dipartimento Creativo, un nome che da oltre vent'anni è sinonimo di eccellenza, competenza e visione.Questa statua, nata da una semplice fotografia e trasformata in una scultura ricca di espressività e dettagli, rappresenta l'ennesima sfida vinta dal nostro team. Un lavoro complesso, curato con estrema precisione in ogni fase, dalla progettazione alla posa finale, passando per lo studio dei materiali, delle proporzioni e delle finiture.Ogni nostra opera è frutto di esperienza, studio e passione, e "Sangita" non fa eccezione. È realizzata con pigmenti specifici per esterni, colori resistenti al tempo e agli agenti atmosferici, arricchita da raffinati inserti in plexiglass dorato e pennellate d'oro che conferiscono eleganza e luminosità. Una presenza scenografica pensata non solo per stupire, ma per durare.Installata all'ingresso di uno dei locali più in voga di Bisceglie, la statua si è subito imposta come elemento distintivo dell'intero spazio: punto di riferimento visivo, simbolo di esclusività, protagonista di decine di contenuti social che ne celebrano la bellezza e l'originalità.Per Marcone Dipartimento Creativo, ogni progetto è una nuova occasione per esprimere il proprio linguaggio artistico, adattandolo alle esigenze e ai sogni di chi sceglie di affidarsi a noi. Che si tratti di locali pubblici o spazi privati, di giardini, piscine, interni o facciate, lavoriamo con dedizione e visione per offrire soluzioni personalizzate, innovative e di grande impatto scenico.Oggi più che mai, le nostre realizzazioni – dalle travi decorative in finto legno alle estrusioni murali 3D – stanno ricevendo grande attenzione, diventando simboli di stile in tutta Italia.Seguiteci per scoprire in anteprima tutte le nostre nuove installazioni e i prossimi progetti: il percorso di Marcone Dipartimento Creativo continua a intrecciarsi con l'arte, l'architettura e l'eccellenza.