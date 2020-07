Fino al 17 luglio acquisti e regali nel Puglia Outlet Village di Molfetta

La fortuna bacia i clienti del Puglia Outlet Village. "Instant Gift" è il concorso della Land of Fashion in riva all'Adriatico che premia lo shopping. Sino al 17 luglio, per ogni acquisto uguale o superiore a 50 euro con scontrino unico, si può partecipare al concorso "Instant Gift" avendo la possibilità di vincere Gift Card da 50 e 100 euro.Per scoprire subito se si è vinto basta presentare in cassa la propria Village Card, che si può richiedere gratuitamente all'info point del Village, dove è anche possibile partecipare al concorso mostrando lo scontrino di acquisto (sempre uguale o superiore a 50 euro).Se si ama lo shopping in sicurezza, questa è l'occasione giusta per visitare il Puglia Outlet Village e provare a soddisfare anche i più piccoli desideri, facendosi baciare dalla fortuna del più bel concorso del momento.Intanto, continua con successo la vendita nell'info point del Village delle mascherine brandizzate Fashion for Land, con parte del ricavato destinato alla Protezione civile di Molfetta.