Fiorello e Biggio salutano i coratini in un videomessaggio

Continua la sequela di vip che nominano (o salutano) la nostra città, ultimo in ordine cronologico Pier Francesco Favino durante Viva Rai 2 condotto da Fiorello.Proprio il one-man-show siciliano, intercettato dal nostro Carlo Sacco, ha salutato tutti i coratini, citando "u carneval d corat", in un dialetto non propriamente pugliese.Poi è stata la volta di Fabrizio Biggio, che non solo ha salutato i nostri concittadini, ma ha anche affermato di voler visitare la nostra città.Certamente per la nostra comunità il saluto di un vip non andrà a sistemare strade o pianare bilanci, ma certamente è un piccolo motivo d'orgoglio che ha strappato più di qualche sorriso.