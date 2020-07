Linea Verde arriva in Puglia, telecamere Rai anche a Corato

Le telecamere di Linea Verde Estate sono pronte ad approdare in Puglia. È il conduttore Marco Bianchi con una foto della Cattedrale di Trani e la foto della partenza dall'aeroporto sul suo profilo Instagram ad annunciare il ritorno in Puglia delle telecamere del programma televisivo di Rai1.Il programma, in onda il sabato e la domenica, offre ogni settimana un viaggio itinerante alla scoperta del territorio italiano, della biodiversità e delle eccellenze agroalimentari e delle tradizioni tipiche di ogni regione.Da domani, martedì 14, a venerdì 17, le telecamere di Linea Verde torneranno, insieme al cuoco Marco Bianchi e Angela Rafanelli, a registrare in Puglia per raccontare le sue meraviglie, e farà tappa oltre che nella città di Trani, anche nella nostra Corato, per poi passare da Bisceglie, Minervino Murge, Margherita di Savoia, Canosa e Andria.Le puntate, fino a settembre, andranno in onda su Rai 1 e in streaming su Rai play.