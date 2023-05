Il Liceo Oriani dietro le quinte della TV con "Rai Porte Aperte"

Eccezionale opportunità formativa quella offerta oggi dalla sede Rai di Bari, che, in linea con il progetto "Rai Porte Aperte", ha accolto le classi ginnasiali IV A e V A del nostro Liceo Oriani a Indirizzo Comunicazione. Guidati dall'alta professionalità dello staff, gli studenti hanno ricevuto il benvenuto del dott. Luigi Orsi, direttore della sede regionale, che ha presentato loro le finalità del servizio pubblico Rai e la struttura dell'azienda. Emozionati, i ragazzi hanno visitato le salette montaggio, regia e studio tv e radio della sede sita in via Dalmazia e sono stati coinvolti nella registrazione di un breve servizio radiofonico e di una ripresa video in studio, sotto la supervisione di tecnici, registi e giornalisti.La visita li ha condotti, inoltre, negli archivi Rai per comprendere il valore storico delle fonti audio e video della sede barese.Infine, numerose sono state le domande rivolte al giornalista e vice-caporedattore TgR Puglia, Gianni Giampietro, che ha consegnato gadget e attestatati di partecipazione all'evento. I saluti di rito e la foto ricordo hanno coronato un'esperienza che i ragazzi ricorderanno per sempre.Le uscite didattiche, gli stage dei PCTO e i numerosi progetti che all'Oriani realizziamo, sono tutti coerenti con i nostri indirizzi di studio (Tradizionale, Comunicazione, Scientifico, Medico-Sanitario) e nascono dalla nostra ferma convinzione che l'esperienza diretta sia necessaria per una corretta comprensione e un più agevole apprendimento.Per conoscere la nostra scuola, i nostri percorsi formativi e le numerose attività che poniamo in essere a beneficio degli studenti, è possibile consultare il nostro sito web http://www.orianitandoi.edu.it e i nostri profili social http://www.facebook.com/liceoorianicorato