Pier Francesco Favino a Viva Rai 2 Di Fiorello: "Vengo da Corato!"

Pierfrancesco Favino, attore tra i più rinomati del palcoscenico cinematografico italiano, nomina la nostra Corato in diretta su Viva Rai 2, il programma di Fiorello che sta macinando record di ascolti nella matinée di Rai 2.Fare il milanese che ha invece origini del Sud non è facile…» esclama Fiorello.«Guarda, ormai se vai a Milano parlano tutti così» ha replicato Favino. «Dicono: -"Eh, ma lei di dov'è? -"Mah, son milanese…" -"Ma da quanti anni?" -"Eh, da 35 anni…" -"Ma prima da dove veniva? -"Eh, da Corato!"»La citazione alla nostra città fa il paio con quella della scorsa settimana in un'intervista a RDS. Che Favino abbia un legame a noi sconosciuto con la città?Intanto noi non possiamo far altro che invitarlo a visitare il nostro paese.