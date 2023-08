Fugge sui tetti per sfuggire alle forze dell'ordine, paura per un uomo di cittadinanza straniera

Scene da film questa mattina nei pressi di Piazza Palermo: un uomo di nazionalità straniera, dopo una lite in famiglia, è stato raggiunto da Polizia e Vigili nella sua abitazione in Via Cantù.Viste le forze dell'ordine, l'uomo ha reagito in maniera inaspettata, prima arrampicandosi sul suo terrazzo, poi saltando di balcone in balcone, mettendo a rischio la sua stessa vita.Sono intervenuti sul posto Polizia Locale, Polizia di Stato e Vigili del Fuoco di Corato.