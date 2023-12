Sventato furto di olive nelle campagne di Corato da Polizia di Stato con l’ausilio delle GPG della Metronotte

Un brillante intervento contro i reati predatori è stato portato a termine nel primo pomeriggio di ieri dagli Agenti del Commissariato di Polizia di Corato con l'ausilio delle GPG della Metronotte. Due individui, a bordo di uno scooter, si erano introdotti all'interno di un terreno ubicato lungo la SP 238, nei pressi della sala "Villa Calendano", in agro di Corato ed erano intenti a raccogliere olive senza autorizzazione preventiva del proprietario.



I movimenti dei due, a bordo dello scooter, non sono passati inosservati agli occhi degli agenti della Metronotte, impegnati nel servizio di pattugliamento campestre, i quali hanno ritenuto opportuno inviare una segnalazione al Commissariato di Polizia di Corato. Le operazioni hanno quindi permesso di bloccare i due individui che alla vista degli Agenti di P.S. hanno tentato di darsi alla fuga. In pochissimi minuti il fondo rustico è stato circondato, bloccando di fatto ogni via di fuga e consentendo quindi agli Agenti di P.S. di bloccare i due individui.



I poliziotti hanno così accompagnato i due individui presso il Commissariato di Polizia per accertamenti. Il proprietario del terreno, un commerciante di Ruvo di Puglia che non ha mancato di complimentarsi personalmente con gli operatori, si è riservato di formulare denuncia querela contro i due malviventi sopresi nel suo terreno.