Il Questore di Bari in visita a Corato

Questa mattina, 18 gennaio 2023, il Questore di Bari, Dott. Giovanni Signer, ha fatto visita al Commissariato di Polizia di Stato di Corato, guidato dal Dott. Ignazio Cozzoli.In successione, il Dott. Signer ha incontrato il Sindaco, prof. Corrado De Benedittis e il Comandante di Polizia Locale, Dott. Giuseppe Loiodice, insieme al Commissario, Dott. Cozzoli.L'attenzione del Questore di Bari per la città di Corato è massima, al fine di garantire ordine e sicurezza. A conferma di ciò, l'arrivo, nei giorni scorsi, di due nuovi agenti di Polizia di Stato, in forze presso il locale Commissariato."Ringrazio il Dott. Giovanni Singer per aver fatto visita, questa mattina, alla città di Corato e per la costante attenzione che riserva alla nostra Comunità, sin dal suo arrivo a Bari. Ho confermato massima disponibilità e spirito di collaborazione istituzionale, ringraziando per il quotidiano lavoro che la Polizia di Stato svolge qui a Corato." Ha dichiarato il Sindaco De Benedittis.