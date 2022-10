Piazza Di Vagno e altre arterie centrali ma non solo. I controlli straordinari del territorio coratino in esecuzione nelle ultime ore da parte degli agenti del Commissariato di Polizia di Stato, con il supporto del Reparto prevenzione crimine di Bari, hanno interessato diverse vie della città. Sono state effettuate, fra l'altro, diverse perquisizioni personali e domiciliari.Due individui sono stati denunciati a piede libero per questioni connesse allo spaccio di stupefacenti.