Fuori strada tra le campagne di Andria e Corato: quattro malviventi in fuga fanno perdere le loro tracce

Sono risultate vane le ricerche di quattro malviventi che questa notte, erano da poco passate le ore 2 di lunedì 6 novembre, sono stati intercettati da una pattuglia della Vigilanza giurata, impegnata tra le campagne di Andria e Corato, in uno dei consueti giri di controllo delle proprie utenze.Quattro individui, tutti travisati con cappucci e passamontagna, a bordo di una Mercedes scura con targa tedesca, mentre transitavano lungo il c.d. "Tratturo regio Canosa di Puglia Grumo appula", alla vista della pattuglia delle guardie giurate dell'istituto di vigilanza, hanno iniziato una pericolosa fuga, a tutta velocità, che si è conclusa all'interno di un fondo agricolo dove è finita l'auto, dopo che il conducente ha perso il controllo del mezzo.Non più marciante, l'autovettura è stata quindi abbandonata dai malviventi che si sono dati ad una fuga a piedi tra le campagne circostanti. Favoriti dall'oscurità sono riusciti a far perdere le proprie tracce.Giunte sul posto alcune volanti della Polizia di Stato, allertate dalla sala operativa della Vigilanza giurata, hanno avviato delle ricerche che hanno dato esito negativo. L'autovettura è stata quindi presa in consegna dagli agenti della scientifica che hanno avviato le indagini, che sono condotte dal Commissariato di P.S. di Corato.