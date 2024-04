Gal Le Città di Castel del Monte, al via i workshop Slow Murgia

Avviare un'attività di marketing territoriale che concorra alla valorizzazione delle eccellenze e del patrimonio agricolo ed agroalimentare, culturale e naturale del nostro territorio. È questo in sintesi l'obiettivo dell'ambizioso progetto Slow Murgia - Take Your Puglia Time ideato dal Gal Le Città di Castel del Monte e finalizzato alla promozione di un innovativo "sistema delle risorse locali". Ma per tagliare il traguardo e vincere la competizione c'è bisogno di mettere a punto un buon gioco di squadra. Uscendo dalla metafora sportiva, serve coinvolgimento degli operatori e condivisione di esperienze. Ed è ciò che il Gal intende fare con un ciclo di workshop organizzati con esperti del settore che partirà nei prossimi giorni sia ad Andria che a Corato.Sono quattro gli appuntamenti, due per ogni città, il primo incontro è in agenda il prossimo 19 aprile a Corato, a partire dalle ore 10, presso il Kursaal Coworking in via Giorgio Asproni 11. Sarà dedicato a ristoranti, trattorie e osterie sia di Andria che di Corato. Stesso schema anche per gli altri workshop: il secondo è in programma nel pomeriggio del 19 aprile ad Andria, a partire dalle ore 16, presso la sede di Confcommercio in via Nicola Pisano 58 e sarà dedicato a B&B, hotel e agriturismi sempre di entrambe le città del Gal.Il 22 aprile, nuova giornata di incontri: in mattinata a Corato, sempre presto il Kursaal Coworking, a partire dalle 10, dedicato a botteghe artigiane food e non food e piccoli esercizi commerciali; nel pomeriggio ancora alla Confcommercio di Andria, a partire dalle 16 rivolto a organizzatori locali di esperienze e tour tematici, eventi e rassegne. Tutti i seminari si apriranno con i saluti del presidente del Gal Le Città di Castel del Monte, Michelangelo De Benedittis; interverranno Giuseppe Pinto, esperto di pianificazione territoriale e Maria Patrizia Ricciardi, responsabile di Misura Gal."Con i nostri workshop miriamo a svolgere un'attività di coinvolgimento territoriale al fine di incontrare gli stakeholder locali e condividere con loro il nostro modello di brand territoriale, vogliamo insieme creare un circuito dell'imprenditoria locale, che coinvolga i settori produttivi, rendendo riconoscibile il territorio e i suoi prodotti, valorizzando il patrimonio naturale, storico, culturale ed enogastronomico di questo lembo di Puglia. Un lavoro finalizzato a delineare un brand locale, condiviso e riconosciuto, per promuovere una condivisa immagine dell'identità territoriale, quella che contraddistingue appunto sia Andria che Corato. E ciò per migliorare l'accoglienza turistica e soprattutto destagionalizzare il flusso dei turisti", dichiara il presidente del Gal Le Città di Castel del Monte, Michelangelo De Benedittis."Invitiamo tutti gli operatori che hanno a cuore la crescita del nostro territorio a partecipare a queste giornate informative di coinvolgimento degli stakeholder perché vogliamo far capire, non solo a loro ma tramite loro a tutti gli interessati che il Gal scende in campo e diventa cabina di regia per creare sinergie all'interno di un partenariato. Tutte le attività targate Slow Murgia - Take Your Puglia Time ambiscono a diventare rappresentative dell'identità territoriale di Andria e Corato", conclude De Benedittis.