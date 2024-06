GAL Le Città di Castel del Monte organizza un incontro sulle piante officinali

Venerdìnella suggestiva area di, si terrà il prossimo incontro informativo organizzato dale dedicato alle piante officinali.Quella delle piante officinali, in particolare, è una filiera molto complessa che coinvolge il mondo agricolo per la parte produttiva, e l'industria farmaceutica, alimentare, cosmetica, erboristica, consentendo il rafforzamento della multifunzionalità in agricoltura.Di questo di parlerà domani a via Torre Palomba 5 a Corato, dando seguito al ciclo di iniziative informative denominato "Il sistema della conoscenza" ideato dal Gruppo di azione Locale di Andria e Corato per qualificare gli addetti del settore agricolo ed agroalimentare ed informare i gestori del territorio attraverso interventi di esperti del mondo accademico e la condivisione di esperienze aziendali del territorio.L'iniziativa intitolata "" si inserisce inoltre nel programma di eventi "E la chiamano estate" organizzati nel mese di giugno presso Torre Palomba, un'antica struttura medioevale, risalente al 1100-1200 d.C. che fungeva da Torre di avvistamento.