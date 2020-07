Gerardo Strippoli confermato presidente della Pro Loco Quadratum

nella giornata di ieri Domenica 5 Luglio 2020 l'Assemblea della Pro Loco "Quadratum" si è riunita presso la sede coratina dell'Associazione "Vivere In" per rinnovare le sue cariche. La riunione e le operazioni di voto si sono svolte con la massima attenzione per l'attuazione delle misure sanitarie e con l'uso di adeguati DPI.Alla chiusura del seggio si sono registrati i seguenti risultati, componendo di fatto gli organi dell'associazione:DirettivoGerardo Strippoli - riconfermato Presidente con oltre il 98% delle preferenzeDomenico Paganelli - eletto VicepresidenteAngela Grammatica - assume l'incarico di SegretariaVincenzo Di Chiaro - assume l'incarico di TesoriereLucia Turturo - consigliereAlberto Iurilli - consigliereLuigi Pomarico - consigliereCollegio revisori dei contiLoiodice MicheleMangione MichelePalmieri AlessandroSupplenti: Maria Procacci, Franco LeoneCollegio probiviriFelice StrippoliVito ScatamacchiaAlberto TrittoSupplente: Domenico Caldara"La fiducia che mi è stata riposta, ancora una volta, dalla quasi totalità dei soci, mi onora molto - commenta Gerardo Strippoli - e mi sprona ad impegnarmi nuovamente, con consapevolezza e umiltà, al di là del ruolo. La composizione del nuovo direttivo è, secondo me, una giusta e bilanciata formula, tra coloro che hanno già maturato esperienze e l'entusiasmo propositivo delle nuove e giovani leve. Nell'ottica della continuità e innovazione lavoreremo per la nostra terra, le nostre radici, la nostra cultura, le nostre tradizioni, per traghettare la Pro Loco Quadratum ad un dignitoso e orgoglioso traguardo dei suoi 50 anni di storia"