Pro Loco Corato: Strippoli confermato Presidente, Iurilli Vicepresidente

L'assemblea della Pro Loco Quadratum nella giornata di domenica, presso lasede del Movimento "Vivere In" sita in Via Giappone a Corato, ha eletto gli organi sociali per il quadriennio 2024 - 2028.Gerardo Giuseppe Strippoli è stato confermato Presidente della Pro Loco emanterrà la delega al Welfare Culturale; Alberto Iurilli Vicepresidente con delega all'Accoglienza Turistica, Marketing Territoriale e Progettazione; FrancescaTarantini coprirà la carica di Segretaria e Domenico Paganelli quella diTesoriere; Aldo Scaringella sarà Consigliere con delega ai rapporti con leImprese del territorio, Giulia Saragaglia sarà Consigliera con delega al Patrimonio Culturale materiale e immateriale; Vito Bucci consigliere con delega all'Accoglienza Turistica e Marketing Territoriale, Cataldo Balducci sarà il consigliere delegato alla Comunicazione e alla Grafica; Nicola Loiodice infine sarà consigliere delegato alle attività musicali.Il collegio dei Probiviri invece sarà composto da Vito Scatamacchia,Alberto Tritto, Michele Loiodice, Felice Strippoli e Michele Testini."Ringrazio tutti i soci che mi hanno voluto ancora alla guida. Farò di tutto per onorare anche questo quinto mandato, consapevole di avere al fianco ottimi collaboratori. Il team venuto a crearsi coniuga perfettamente l'esperienza maturata sul campo e la nuova e giovane linfa che sicuramente apporterà idee ed energie. Insieme a tutti i soci che non mancheranno di dare il proprio contributo continueremo a dedicarci con amore al nostro territorio*" commenta Gerardo Strippoli.