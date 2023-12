L’11 e 12 Dicembre torna a Corato la Jò a Jò

Si rinnova anche quest'anno il tradizionale appuntamento con la Jò a Jò –il Falò di Santa Lucia organizzato dalla Pro Loco Quadratum con ilPatrocinio del Comune di Corato, dell'Unpli Puglia APS e con il sostegnodella Regione Puglia attraverso l'Avviso « Rituali festivi legati al fuoco2023 »Anche quest'anno la manifestazione si svolge in due giorni : Lunedì 11 eMartedì 12 Dicembre in Piazza Cesare Battisti e Corso Mazzini con percorsi enogastronomici, spettacoli dal vivo .Programma :Lunedì 11 DicembreDalle 10:00 alle ore 23:00 apertura degli stand enogastronomiciOre 18:00 Storie di luci, scintille e paradisi... Performance a curadell'istituto comprensivo "Cifarelli Santarella"Ore 19:30 Esibizione del Gruppo Sbandieratori Rione Castello di CarovignoOre 20:30 UP GROOVE Big Band in concertoMartedì 12 DicembreDalle ore 10:00 alle ore 23:00 Apertura stand enogastronomiciOre 18:00 S. Messa in Chiesa MatriceOre 19:00 Fiaccolata di Santa Lucia con partenza dalla Chiesa Matrice earrivo in Piazza Cesare Battisti a cui segue la benedizione e accensione del falò e lancio del pallone aerostatico in collaborazione con l'UnioneItaliana CiechiOre 20:30 Folkabbestia in concerto. Il tour dei Folkabbestia dal titolo «Fricchettone 2.0 » è una vera festa itinerante, un viaggio su una sedia a dondolo tra territori balcanici, paesaggi irlandesi e calore pugliese.Festaioli, menestrelli e un po' buskers i Folkabbestia rimangono una certezza consolidata della musica popolare italiana . Detentori dei segreti del folk rock rurale e ruspante, non abbandonano gli stilemi del loro suonomulticulturale ricco di fisarmoniche balcaniche, ballate irlandesi edialetto pugliese . Una festa 2.0 ricolma di solerte allegria che guardacon disarmante ironia le bruttezze del mondo.