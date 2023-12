Alberto Bertoli canta con Pierangelo al Teatro Comunale

Alberto Bertoli, figlio del compianto Pierangelo, autore di brani prestigiosi che hanno segnato la storia del cantautorato italiano,sarà in concerto con lo spettacolo "Alberto Bertoli canta con Pierangelo" il 28 dicembre alle 20:30 al Teatro Comunale di Corato.Lo scorso anno ricorrevano i 20 anni della sua morte di Pierangelo Bertoli, pertanto Alberto ha voluto onorarloattraverso un intero album che spazia dai brani più noti a quelli che ne hanno caratterizzato l'avvio della sua storia cantautorale:Pescatore, A muso duro, Spunta la luna dal monte, Eppure soffia, Chiama piano e numerosi altri.L'album "Due voci intorno al fuoco" fonde così passato e presente in un unico e potente canto.Il concerto prevede inoltre l'esecuzione brani dello stesso Alberto Bertoli.Il concerto è organizzato dalla Pro Loco Quadratum, che in quest'occasione celebra i 51 anni di attività, con il Patrocinio del Comune di Corato.Il ricavato della vendita dei biglietti sarà devoluto in beneficenza a favore della locale sezione dell'UNITALSI.Il costo del biglietto in platea è di 16 Euro,a seguire il per il primo ordine il biglietto è di 14 Euroed infine per il secondo ordine 12 Euro.I biglietti sono disponibili presso la sede della Pro Loco Quadratum in Piazza Sedile n.41 e presso cartoleria Kibi in Via Gravina n. 41E' possibile verificare disponibilità dei posti e concordare l'acquisto dei biglietti a distanza contattando i seguenti recapiti: 0808728008 - 3687099065 – 3406602138.