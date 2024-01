Sei giovani coratini protagonisti, in Polonia, di uno scambio interculturale

Nel periodo dal 6 al 14 novembre 2023, un gruppo di giovani coratini, Fabrizio, Vincenzo, Chiara, Gioia, Cecilia e Gaetano, grazie all'Associazione EUROSUD, ha avuto l'opportunità di partecipare a uno straordinario scambio giovanile Erasmus dal titolo "Powerful Pillars of Entrepreneurial Success" a Katowice, in Polonia. Un evento che ha visto la convergenza di giovani provenienti dalla Spagna, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca e Georgia.Questo progetto educativo, ideato per potenziare giovani imprenditori, ha concentrato la sua attenzione sul superamento degli ostacoli imposti dalla crisi, sulla promozione dell'imprenditorialità e sulla creazione di una rete multiculturale destinata al successo.L'obiettivo principale del progetto era promuovere la collaborazione, l'innovazione e la tolleranza attraverso coinvolgenti workshop che hanno visto la partecipazione attiva dei giovani. Durante questi giorni, le attività svolte sono state molteplici partendo dalla visita del museo d'arte moderna "Ślaskie", passando per la creazione di un Curriculum Vitae, fino all'incontro con un imprenditore polacco che ha chiarito in modo esaustivo gli aspetti fondamentali del mondo lavorativo ed imprenditoriale, fornendo anche preziosi suggerimenti per affrontare con successo un public speech.Il workshop di maggiore rilevanza è stato quello che ha visto i partecipanti divisi in gruppi interculturali, impegnati nell'ideazione di un'impresa completamente nuova. A tutti è stato richiesto di concepire un prototipo d'impresa e di illustrare cosa la rendesse unica rispetto alle già esistenti. Inoltre, è stata loro richiesta la creazione di un logo che sintetizzasse il concetto dell'impresa e l'identificazione dei compiti e dei ruoli di ciascun membro del gruppo. Nel corso di questo workshop, l'analisi SWOT è stata fondamentale per valutare i rischi potenziali del progetto e individuare strategie per affrontarli.Non meno importante è stata la richiesta di realizzare un video promozionale della propria idea imprenditoriale, prendendo in considerazione possibili canali di diffusione come i social media, la televisione e i cartelli pubblicitari per le strade.Durante la permanenza a Katowice, i giovani italiani hanno avuto l'opportunità di immergersi nella cultura polacca assaporando prodotti e piatti tipici come i Pierogi e la zuppa Zurek. Ma l'esperienza non si è limitata solo alla sfera gastronomica locale. Nel contesto dell'Erasmus, erano programmate serate interculturali in cui i partecipanti di ciascun paese hanno preparato giochi divertenti e mostrato danze, usi e costumi tipici, accompagnati da deliziosi piatti tradizionali. In quest'occasione, i ragazzi italiani hanno offerto ai partecipanti degli altri Paesi un assaggio dei tipici taralli pugliesi, accompagnati da capocollo di Martina Franca, Parmigiano Reggiano e salsiccia secca.Inoltre, hanno distribuito depliant e brochure sulla città di Corato, gentilmente offerti dall'Associazione Pro Loco "Quadratum". Un gesto che ha contribuito a condividere non solo il gusto, ma anche la ricchezza culturale del nostro amato territorio. Commenta soddisfatto il Presidente della Pro Loco "Quadratum" Gerardo Strippoli: "Nell'ottica della promozione del nostro territorio, della divulgazione delle nostre tradizioni e dei nostri prodotti tipici, siamo fieri di aver stabilito una importante partnership con EUROSUD, con la speranza che questa opportunità di interscambio si consolidi sempre di più nel tempo. Resteremo a disposizione per ogni ulteriore momento di condivisione"