Antonino Spadaccino in concerto a Corato all’Alba della Vigilia di Natale

Domenica 24 Dicembre alle ore 06:00 appuntamento in Piazza di Vagno per ilConcerto di Antonino Spadaccino dal titolo Christmas.Dopo linaugurazione della rassegna Il Presepe dei Cittadini rassegna diarte presepiale allestita presso il chiostro del Comune di Corato, iltradizionale appuntamento con la mattina della piazza si rinnova anchequestanno allinsegna della musica con il concerto di Antonino si svolgeràin Piazza di Vagno e sarà introdotto da Claudia Cesaroni, conduttriceradiofonica di Radio Norba.Antonino Spadaccino è un cantante italiano divenuto noto nel 2004, inseguito alla partecipazione alla quarta edizione del talent show Amici diMaria De Filippi dove si è classificato primo, vincendo anche il premiodella Critica. Nel corso degli anni ha vinto il Premio Lucio Battisti e si èclassificato primo al Festival Internazionale della Musica. Nel novembre2022 vince la dodicesima edizione di Tale e Quale Show programma diintrattenimento musicale condotto da Carlo Conti e questanno ha vinto lapuntata di Natale e Quale Show in onda su Rai Uno qualche giorno fa. Nel2022 vince anche il premio Mia Martini.Nel 2020, in occasione del periodo natalizio, pubblica l'EP Christmas da cuiprende il nome il tour natalizio che porta in piazza a Corato i più famosibrani natalizi, cover e brani di cui è interprete e coautore.Dopo il concerto sarà inaugurato il Presepe curato da Rino Sgarra presso lacorte del Palazzo Gioia.Tutti presepi saranno visitabili fino al 6 Gennaio.Le attività sono organizzate dalla Pro Loco Quadratum con il Patrocinio delComune di Corato nellambito di Incanto Natale a Corato.