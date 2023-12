Ecco "Forestieri", il calendario 2024 della Pro Loco

In occasione della Jò a Jò, il tradizionale falò celebrativo per Santa Lucia, la Pro Loco Quadratum è lieta di annunciare la disponibilità di "Forestieri - Gente che viene, gente che va.", il calendario 2024 che racconta in 6 tavole alcune storie della migrazione coratina attraverso l'utilizzo miscelato di fotografie d'epoca e illustrazioni."Forestieri" è un omaggio ai cittadini di Corato che, nei decenni passati, hanno attraversato confini alla ricerca di opportunità e fortuna. La diaspora coratina, suddivisa in tre ondate principali negli anni '20, '40 e '50-'60, ha plasmato non solo la terra d'origine ma anche le destinazioni, creando piccole comunità in ogni angolo del mondo. Un fenomeno che, al contrario, vede oggi la città accogliere e ospitare nuove generazioni di coratini "forestieri".Il calendario, ideato dalla Pro Loco Quadratum con la supervisione di Spore Soc. Coop. e realizzato in collaborazione con Almanacco Press, si presenta come un album di ricordi dove le foto d'epoca, gentilmente fornite dalle famiglie Anelli, Cipriani, Cusani, Ferrara, Montaruli, Perrone, Paganelli, Spataro e Strippoli, dialogano con le illustrazioni, realizzate con tecniche varie, dal collage al disegno.Altra particolarità di Forestieri è stata l'utilizzo della Risograph. Questa tecnica di stampa offre un tocco distintivo, aggiungendo una vivacità e una profondità unica alle illustrazioni, donando al calendario un aspetto e una grana autentica e raffinata.Con le festività alle porte, "Forestieri" si presenta come un'ottima idea regalo, colorata e vivace, che può essere condiviso e apprezzato da tutti, dai più grandi come album dei ricordi, dai più piccoli per imparare storie e aneddoti."Forestieri" sarà disponibile in anteprima durante la Jò a Jò, a partire già da stasera e domani, 12 dicembre, in Piazza Cesare Battisti, durante il tradizionale falò di Santa Lucia. Sarà un'occasione speciale per immergersi nella storia e nelle emozioni di Corato, celebrando insieme il patrimonio culturale di questa comunità."Siamo entusiasti di condividere questa affascinante testimonianza del passato di Corato e invitiamo tutti ad acquistare il calendario "Forestieri" come un prezioso pezzo di storia locale. "(Pres. Pro Loco Quadratum Gerardo Giuseppe Strippoli).Il calendario verrà presto distribuito presso le principali cartolerie e edicole della città. Inoltre, potrà essere acquistato presso la sede della Pro Loco Quadratum in Piazza Sedile 41.