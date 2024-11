“Giornate Fai per le scuole” a Corato il bilancio è positivo

Si è conclusa con entusiasmo la settimana dal 18 al 23 novembre 2024 dedicata all'iniziativa ", il grande evento nazionale del FAI dedicato al mondo della scuolache ha visto protagonisti gli alunni del Liceo Artistico "in veste di apprendisti Ciceroni.Un'esperienza di educazione tra pari nella quale bambini e ragazzi di scuole di ogni ordine e grado hanno avuto la possibilità di osservare e scoprire, attraverso le spiegazioni dei Ciceroni, opportunamente preparati dai loro docenti, la chiesetta romanica di San Vito, aperta in questa occasione, antica "commenda" dei cavalieri Templari, semplice nella sua decorazione, particolare per la copertura a chiancarelle. In particolare, le scuole che hanno risposto con entusiasmo all'invito sono state l'Istituto comprensivo Fornelli-Giovanni XXIII e le scuole secondarie di primo grado Santarella ed Imbriani.Si è fatto riferimento anche al contesto urbanistico nel quale la chiesetta si inserisce, con particolare riguardo allo Stradone e all'Estramurale, oggetto in questi giorni di lavori di riqualificazione ecosostenibile.Gli apprendisti Ciceroni, impegnati anche in una estemporanea, occasione di libertà espressiva attraverso fogli e matite, hanno partecipato dunque ad un percorso di cittadinanza attiva dando il loro contributo nella conoscenza e nella tutela dei beni culturali.Un'esperienza positiva per le scuole: 47 sono le classi di Corato che sono diventate Amiche FAI, gesto di civismo e partecipazione nel perseguire il valore dell'educazione alla cittadinanza, al paesaggio, all'ambiente.L'iniziativa, con il patrocinio morale del Comune di Corato, promossa dalla Delegazione FAI BAT nelle persone dell'ingegnere Giulia Mastrodonato, capo Delegazione, e delle delegate per Corato, professoresse Chiara Capozza e Tina Tarantini, è stata resa possibile grazie al Dirigente Scolastico professor Savino Gallo e ai docenti del Liceo Artistico coordinati dalla referente del progettoprof.ssa Tiziana Monterisi, a don Vincenzo Bovino e al dottore Marcello Simone, agli interventi degli architetti Antonella Varesano, Assessore all'Urbanistica, Giuseppe Dell'Aquila e Maria Stella De Mitri che hanno offerto agli Apprendisti Ciceroni spunti di riflessione e di analisi.