Sedici candidature per i Luoghi del Cuore del FAI

I Luoghi del Cuore, il programma nazionale per i luoghi italiani da non dimenticare promosso dal FAI.16 le candidature per la citta di Corato le piu' suffragate risultano la scuola Fornelli con 196 voti che si classifica al 545°posto e la Cappella di Santa Lucia con 157 voti che si piazza al 614° posto nella classifica nazionale ma resta ancora tempo per votare .11 milioni di voti raccolti, più di 39.000 luoghi votati, 163 progetti di tutela, restauro e valorizzazione in tutte le regioni italiane: attraverso i suoi venti anni di storia, "I Luoghi del Cuore" si conferma il più importante strumento di sensibilizzazione sul valore della cultura a livello nazionale. È articolato in due fasi, Censimento e Bando: il censimento permette di candidare e votare i luoghi da non dimenticare, il bando mette a disposizione dei luoghi una serie di contributi economici per progetti da realizzare.Per votare i luoghi del cuore: hai tempo fino al 10 aprile 2025. La classifica definitiva verrà pubblicata a giugno 2025.