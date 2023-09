Gran Shopping Molfetta, divertimento e prove di agilità per lo "Show a 4 Zampe"

Il fine settimana del Gran Shopping Molfetta è stato una festa dedicata alle famiglie accompagnate dai propri cani, veri e propri membri della vita casalinga. Lo show a 4 quattro zampe che ha animato le due giornate del centro commerciale dog friendly di Puglia, ha riunito gli amati pelosetti di ogni forma e razza, protagonisti di sfilate e prove di agilità svolte con i professionisti presenti nel centro commerciale molfettese che tra consigli e informazioni, hanno contribuito a regalare momenti di apprendimento attraverso prove divertenti che hanno coinvolto tutti i membri della famiglia.L'evento, realizzato in collaborazione con Enci e Never Without Eros, che ha visto la presenza di Nicola Ratti addestratore del centro cinofilo K1Dog di Monopoli, e il medico veterinario Rocco Matarrese, ha contribuito a sensibilizzare i proprietari di animali domestici alle migliori pratiche per vivere al meglio ogni genere di esperienza con il proprio compagno a quattro zampe.Giuliano Giuliani ha condotto le due giornate ricche di appuntamenti, tra sfilate di portamento, dimostrazioni di agility, difesa e obbedienza, lezioni speciali per chi accudisce un cucciolo e un premio di eccellenza canina. Premio speciale anche per Gianna Carluccio, una volontaria che si occuperà di distribuire la speciale fornitura di cibo ricevuta in dono alle diverse associazioni che operano sul territorio in difesa dei cani più sfortunati. Premiati anche Luca e Filippo, trovatelli adottati due anni fa dal Gran shopping e diventate le due mascotte del centro commerciale di Molfetta.