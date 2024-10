Abbatte le barriere del passaggio a livello per portare la sorella in ospedale

Ieri pomeriggio un ragazzo alla guida di un'automobile ha abbattuto le barriere del passaggio a livello in via Bagnatoio per accompagnare in ospedale la sorella, colpita da un malore. Un gesto dettato da necessità per prestare soccorso alla persona che si stava sentendo male.«Purtroppo, noi abitanti di via Bagnatoio siamo costretti a compiere anche queste azioni, perché la salute è al primo posto - commentano i residenti del quartiere - non possiamo aspettare il passaggio a livello quando si tratta di urgenze o di casi di emergenza. Inoltre, non esiste nessun pulsante per far aprire il passaggio a livello in caso di emergenza.