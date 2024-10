Il 24 ottobre a Corato un dialogo su "Amore e follia"

la città disarà palcoscenico di un incontro ricco di cultura e approfondimento: "".Un dialogo che vedrà protagonisti, Vicepresidente della Consulta Pari Opportunità del Comune di Corato, e, psichiatra e scrittore, affronterà tematiche di estrema attualità, come femminicidi, guerre quotidiane e l'ordinaria follia. Un evento che si realizza con l'intento di stimolare riflessioni profonde su una piaga sociale che non conosce confini.L'evento, col patrocinio morale del Comune di Corato, è promosso dalla Consulta Pari Opportunità, composta dal Lions Club Corato, FIDAPA BPW Italy sez. di Corato, ADISCO Corato, Rotary Club Corato, Open Space IfIn Apulia APS, Centro Antiviolenza RiscoprirSi, ANPI, Football Club Corato, Centro Ascolto Primo Passo."Attraverso iniziative di questa natura intendiamo promuovere le azioni promosse dalla nostra realtà - afferma, Presidente della Consulta Pari Opportunità del Comune di Corato - riteniamo che la cultura possa essere promossa attraverso la rete e la sinergia tra istituzioni, associazionismo e comunità nella quale ogni intervento intende insistere".L'incontro avrà luogo alle ore 19 presso il Centro per Anziani Ermes di Corato, in via Canova 42. La Consulta Pari Opportunità del Comune di Corato ha scelto di promuovere questa iniziativa per informare e coinvolgere la cittadinanza sui ruoli e le funzioni di questo organo, dedicato alla lotta contro ogni forma di discriminazione che ostacola l'eguaglianza tra uomini e donne. Un'occasione preziosa per dare voce a chi spesso resta inascoltato e per promuovere una maggiore partecipazione delle donne nella vita sociale, culturale, politica e amministrativa della nostra comunità., Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Corato, ha dichiarato: "Le cronache quotidiane ci chiamano a rispondere con urgenza. Le Pubbliche Amministrazioni e l'Associazionismo devono fare la loro parte nel promuovere la parità di genere e nel contrastare ogni forma di violenza, a partire da quella sulle donne. Siamo entusiasti di questo rinnovato impegno della Consulta Comunale per le Pari Opportunità. Insieme, possiamo dare vita a un movimento di sensibilizzazione e acculturazione che permei il nostro territorio".La violenza di genere, una ferita aperta che da secoli segna la storia dell'umanità, si manifesta in molteplici forme, dalle più evidenti alle più subdole. Questo incontro non si limiterà a scoprire le radici di tale violenza, ma si addentrerà nei meandri di un fenomeno che, come un'ombra sottile, si insinua nelle vite di molte donne. Dai racconti biblici, come quello di Susanna, alle immagini distorte di potere nei cartoni animati, queste narrazioni riflettono una cultura che troppo spesso giustifica l'ingiustizia. Antonello Taranto guiderà il pubblico attraverso queste complessità, ponendo l'accento su come la violenza non sia solo un problema culturale, ma una predisposizione insita in un groviglio di bene e male, una lotta interiore che tocca tutti noi.In conclusione, Taranto sottolineerà l'importanza di costruire una comunità sana, in cui possa fiorire la "mente sana in corpo sano". La salute mentale non è un obiettivo individuale, ma un traguardo collettivo che richiede impegno e collaborazione. L'incontro è aperto a tutti coloro che desiderano approfondire queste tematiche cruciali.