Grave incidente sull'Andria Corato, quattro feriti in codice rosso

Un gravissimo incidente stradale è avvenuto poco prima delle ore 14, di giovedì 17 ottobre, sulla strada provinciale 2, ex Sp 231, ad Andria, nel tratto che porta a Corato, all'uscita della strada tangenziale della città fidelis.Due i veicoli coinvolti mentre quattro persone sono state condotte dal servizio 118, tra gli ospedali di Andria e Barletta, in codice rosso. Tre le equipe sanitarie arrivate rapidamente sul posto per soccorrere i feriti: due dalle postazioni di Andria ed una da Corato. In particolare due le auto che hanno avuto la peggio: una Alfa Romeo Mito ed una Volkswagen Caddy di nazionalità bulgara.Sul posto Vigili del Fuoco, Carabinieri e Polizia Locale che hanno interrotto la circolazione stradale per permettere i rilievi e la rimozione dei mezzi. Da accertare le cause del sinistro.