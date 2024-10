Disagi da passaggio a livello a Corato. Scatigna: “Cento famiglie isolate dalla città"

"A Corato ci sono circa cento famiglie e numerosi poderi che vivono praticamente isolati dalla città dalle 5 del mattino alla mezzanotte a causa di un passaggio a livello che si abbassa per 84 volte per permettere altrettanti passaggi di treni con attese che, per durata, non esito a definire indicibili. Una situazione grave che impatta notevolmente sulla qualità della vita di persone che devono organizzare la propria quotidianità, mandare i figli a scuola, andare a lavoro o recarsi all'ospedale per effettuare visite e che invece devono dipendere da una sbarra che si abbassa e che così resta per tempi indefiniti".Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Tommaso Scatigna, che ha chiesto una audizione sul tema. "È indifferibile affrontare e risolvere questa grave problematica al più presto e auspico di audire risposte concrete da parte di Ferrotramviaria-Ferrovie del Nord Barese così come dal sindaco di Corato e dall'assessore regionale ai Trasporti Debora Cilento alla presenza del rappresentante del comitato spontaneo dei cittadini coratini interessati da questa vicenda, Francesco Cavuoto", conclude Scatigna.