Non ha riportato ferite, fortunatamente, la giovane donna alla guida di una Fiat Grande Punto che, poco prima della mezzanotte di martedì 13 settembre, si è schiantata contro una Citroën parcheggiata in via Castel del Monte a Corato.Le cause del sinistro saranno ricostruite attraverso i rilievi effettuati dalle forze dell'ordine. La conducente della Grande Punto è stata soccorsa dall'équipe sanitaria di un'ambulanza del 118: le sue condizioni sono buone, al netto dello spavento per quanto accaduto. L'impatto ha messo in allarme alcuni residenti nella zona che sono intervenuti per sincerarsi di cosa fosse successo.