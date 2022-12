In migliaia in piazza Di Vagno per il concerto dei "Neri per caso"

Una splendida cornice di pubblico ha accolto, all'alba della Vigilia di Natale, i "Neri per caso" in piazza Di Vagno a Corato.L'evento "La matina della piazza", promosso dalla Pro Loco Quadratum in sinergia con il Comune, ha richiamato migliaia di persone, intrattenute dalle voci dei sei artisti che hanno eseguito alcuni brani del loro repertorio alternandoli a classici del periodo natalizio.In precedenza, alle 6, si è svolta l'inaugurazione del suggestivonegli spazi del chiostro del Comune, realizzato dall'artista. L'allestimento floreale è curato da Ausonia Living. Il presepe sarà visitabile fino al prossimo 6 gennaio.Le vie dello shopping sono state presto colorate dalla presenza di tantissimi utenti che hanno compiuto gli ultimi acquisti in dirittura d'arrivo, dopo aver fatto colazione, nei diversi negozi aperti in anticipo per l'occasione.«Grazie al sostegno del Comune di Corato, ai commercianti per aver aperto le proprie attività sin dalle prime luci dell'alba e ovviamente a tutti voi per essere stati così numerosi e partecipi» hanno commentato dalla, che ha ancora una volta dimostrato di "essere sul pezzo".