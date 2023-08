Piazza Di Vagno, SANB effettua pulizia strade, i residenti: "Era dal 17 maggio che non accadeva"

La SANB nella giornata di ieri ha effettuato pulizia stradale nella centralissima Piazza Dei Vagno. Di per sé questa non è una notizia, ma nella nostra città, purtroppo, assume i contorni della news.La suddetta pulizia, che dovrebbe essere ordinaria amministrazione, non veniva effettuata dal 17 maggio, come lamentano i residenti per mezzo dei social. Quasi cento giorni, tre mesi pieni, senza pulizia stradale. Disservizio o è tutto nella norma?Certamente fa specie la tempistica di tale pulizia, proprio a poche ore dalla festa patronale di San Cataldo, che partirà domani. Che si voglia fare bella figura con i forestieri? Un po' come quando la nonna ha ospiti a casa e dal giorno precedente si adopera affinché tutte le stanze siano linde e pulite. Perché spesso, l'apparenza conta più della sostanza.