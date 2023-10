Granoro: ad Anuga ecco il restyling di "Dedicato" e la tecnologia blockchain

Un tanto atteso appuntamento finalizzato all'export per Granoro: la fiera Anuga, di Colonia, in programma dal 7 all'11 ottobre (Hall 7.1 Stand C027a) la principale fiera mondiale per l'industria alimentare e delle bevande, importante volano capace di riunire la più grande comunità industriale internazionale.L'export di Granoro nel 2022 ha inciso per il 48% sul fatturato globale (46 milioni di euro la quota export), riscontrando un incremento sul 2021 del +22%.I trend degli ultimi anni evidenziano un incremento delle vendite che ha riguardato importanti Paesi come Francia, Cina, Turchia, Qatar, Libia, Arabia Saudita, nei quali Granoro ha registrato una crescita del +60% nel 2022.Il trend dei prodotti Granoro ha registrato un netto incremento dei volumi nei segmenti Bio e Bio Integrali (+13%), ma la crescita più importante vede protagonista la Linea di filiera 100% Puglia "Dedicato", cresciuta all'estero del +40% nel 2022 rispetto al 2021. A testimonianza di quanto l'estero apprezzi i prodotti salutistici e con origine certificata della provenienza delle materie prime.Granoro presenterà ad Anuga le ultime novità legate a Granoro "Dedicato", la linea di pasta con grano 100% Puglia, che hanno riguardato il restyling dei pack di tutta la linea, omaggiando la Puglia, il suo grano e la sua pasta in chiave moderna.Tra le novità di rilievo che Granoro presenterà ai buyers internazionali spicca l'innovazione del percorso sostenibile con l'applicazione della tecnologia blockchain sui pack della linea "Dedicato", grazie alla soluzione My Story™ di Dnv. Si tratta di un processo che, tramite un semplice Qr code, racconta ai consumatori tutte le attività della filiera Dedicato, dalla geolocalizzazione dell'appezzamento alle attività colturali seguite, sino al momento della raccolta, garantendo il rispetto dell'autenticità sull'origine del grano.La tecnologia blockchain agisce come un generatore di fiducia garantendo l'autenticità dei dati e rendendoli attendibili tra stakeholder. Qualsiasi tentativo di manipolare prodotti, dati esistenti o informazioni è reso praticamente impossibile.