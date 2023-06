GRANORO: «DANNEGGIATI DA CONTINUI SBALZI ELETTRICI».

Una situazione che da diversi anni causa il fermo improvviso di tutte lelinee di produzione dellazienda con ingenti perdite economiche. LAzienda:«Con questi disservizi è complicato lavorare e produrre».13 ripetuti sbalzi nei flussi di energia elettrica alimentante le lineeproduttive, solo negli ultimi due mesi del 2023, per un danno economico chesupera i 100.000 euro solo nel 2023 ad oggi.Sono i numeri e le difficoltà che il pastificio Granoro, realtà industrialetra le più importanti in Puglia e in Italia nella produzione di pasta secca,contesta da alcuni anni al proprio gestore di energia elettrica, Enel S.p.A.Disservizi che da lungo tempo causano ogni volta il fermo improvviso ditutte le linee di produzione dellazienda, lo scarto di ingenti quantitatividi pasta e materie prime, la necessità di ripulire tutti gli impianti e diriavviarli, ritardi nei tempi e programmi produttivi e di consegna aiclienti, e molto altro ancora.Nonostante diversi e numerosi incontri e sopralluoghi da parte dei tecniciEnel e rassicuranti raccomandazioni per massima attenzione e considerazioneper il futuro, Granoro registra ancora ripetuti sbalzi nei flussi di energiaelettrica alimentante le proprie linee produttive, con ingenti dannieconomici.«Sappiamo che problematiche simili sono avvertite da molte altre aziendeubicate a Corato spiega lIng. R. Leo di Granoro che è uno dei piùimportanti poli agroalimentari dItalia. I responsabili territoriali Enelparlano di sbalzi termici derivati dalle condizioni meteo, con conseguentibuchi di tensione.In sintesi, la vicenda nodale si pone sempre nei seguenti termini: Enelasserisce trattarsi di fenomeni di buchi di tensione il cui numero eintensità rientrano negli standard tecnico-normativi che non consentonoattribuzioni di alcuna responsabilità in capo ad Enel. Il Pastificio, dasempre, sostiene che la concentrazione di tali fenomeni particolarmente inconcomitanza con fenomeni atmosferici avversi dimostra che la connessionenon è assolutamente casuale ma ben potrebbe dipendere da inefficienzemanutentive.E difficile però accettare conclude lazienda - che le condizioni meteoin corso da noi, non certo estreme come quelle ben note in altre zonedItalia, siano tali da creare le disfunzioni sopra accennate. Auspichiamoche questa incresciosa situazione possa essere risolta definitivamenteaffinchè la nostra azienda non sia costretta a perdere ulteriori risorseeconomiche e opportunità».