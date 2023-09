Granoro, ecco la prestigiosa certificazione internazionale “Lean Six Sigma Green Belt”.

Crescita dell'organizzazione aziendale, attraverso strumenti e procedure finalizzate al problem solving, pensate per migliorare le performance e ridurre gli sprechi.Un altro importante passo avanti per la qualificazione del proprio personale è stato messo a punto da Granoro che ha ottenuto per alcune delle sue risorse la certificazione internazionale "Lean Six Sigma Green Belt".Si tratta di un importante percorso di formazione che si propone di fornire conoscenze e competenze tecniche necessarie per facilitare il miglioramento nei processi chiave, in termini economici e funzionali, che supportano il raggiungimento di obiettivi aziendali sia generali che operativi.La Certificazione "Lean Six Sigma Green Belt" è uno dei metodi di gestione più noti in uso tra le aziende più prestigiose al mondo, poiché punta a creare un miglioramento delle performance continuo e a ridurre i rischi decisionali.Un plauso a Torelli Michele (Responsabile Controllo Qualità), Gianluca Palladino (Programmatore di Produzione) Cosimo Nobile (Ufficio Contabilità e Controllo di Gestione), Giuseppe Felicetti (Addetto Ufficio IT), Roberto Leo (Ingegnere – Responsabile Sicurezza, risorse strategiche) del Pastificio Granoro che sotto l'impulso dell'Amministratore Delegato, dott.ssa Marina Mastromauro, e grazie al training del Dott. Francesco Velluto esperto di Lean e del Dott. Guido Cincinelli esperto di Six Sigma, hanno conseguito la Certificazione Lean Six Sigma Green Belt.