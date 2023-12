Stella al Merito del Lavoro: Granoro celebra la figura dell'ing. Cataldo Campione

Granoro, storico pastificio pugliese, non è nuovo ai riconoscimenti legati ai risultati dell'azienda e del suo personale.In questi giorni una nuova prestigiosa onorificenza si è aggiunta ai traguardi collezionati lungo l'attività dell'azienda.A essere premiato con la "Stella al Merito del Lavoro", conferita dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del Lavoro, è stato l'ingegner Cataldo Campione. La sua intera carriera e il suo lavoro esemplare sono stati celebrati con il prestigioso conferimento destinato a professionisti e lavoratori che, nel corso della propria attività lavorativa, si sono distinti per l'esemplare condotta morale e per i singolari meriti di competenza, attenzione e diligenza.La valutazione dei titoli ai fini del riconoscimento è effettuata da una Commissione nominata e presieduta dal Ministro del Lavoro, e composta dal Presidente della Federazione Nazionale Maestri del Lavoro d'Italia, dal Presidente dell'Associazione Nazionale Lavoratori Anziani d'Azienda, da cinque funzionari designati dalla Presidenza del Consiglio e dai Dicasteri degli Esteri, Agricoltura, Industria, Lavoro, da sei membri scelti dalle organizzazioni sindacali di categoria e da quattro membri in rappresentanza dei datori di lavoro.In pensione dalla fine del 2022, e per oltre trent'anni Responsabile Tecnico dello Stabilimento Granoro, l'ing. Campione, appassionato e competente, ha svolto il suo lavoro con passione e dedizione.Ha collaborato a stretto contatto con il Sig. Attilio, Marina e Daniela Mastromauro, contribuendo alla crescita aziendale e supportando la direzione aziendale in tutte le scelte e gli investimenti tecnici e strutturali. Tante le innovazioni e gli ammodernamenti realizzati durante gli anni della sua attività nel Pastificio Granoro. Oltre alla sua profonda conoscenza del settore, la sua professionalità è stata determinante anche nella gestione delle relazioni pubbliche dell'azienda, grazie al suo temperamento riflessivo, equilibrato e collaborativo, e alla sua profonda preparazione in campo ingegneristico e non solo.Marina e Daniela Mastromauro e tutti i collaboratori del Pastificio Granoro, orgogliosi del riconoscimento che gli è stato conferito, porgono i più cari auguri allo stimato Ing. Campione.